バレーボール大同生命ＳＶリーグの年間表彰式が１９日に都内で行われ、今季限りで引退するドミトリー・ムセルスキー（サントリー）がレギュラーシーズン（ＲＳ）ＭＶＰを受賞した。２０１８年にサントリーに加入して以降、８年間にわたって日本でプレー。「ＭＶＰを取ることは予想していなかった。キャリアを終えるにあたって、とても大きなプレゼントになった」とよろこびをかみしめた。バレーボールでは相手チームからのチ