漫才コンビ「ロザン」宇治原史規（50）が19日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。栃木県上三川町の強盗殺人事件も関与したとみられる、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）による凶悪犯罪について言及した。上三川町の事件では、指示役の夫婦と少年4人が、犯行前にいったん集合して顔合わせをしていたとみられ、以前のいわゆる匿流型犯罪とは違っている部分もあるとされる。ロザン菅広文