ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１９回「過去からの刺客」が１７日に放送された。冒頭、織田信長（小栗旬）の前に織田家重臣が集った席で、信長が嫡男信忠（小関裕太）に家督を譲って美濃と尾張を任せると告げ、自身は安土に移るとした。並んでいる織田家一門、織田信澄役で緒形敦が登場した。信長の弟・信勝の長男。緒形敦の父は緒形直人、母は仙道敦子。ネットでも話題となり「緒形直人の息子か！」「仙道さんに似て