5月18日、4人組バンド「SEKAI NO OWARI」（以下、セカオワ）が、音楽番組『CDTV ライブ！ライブ！』（TBS系）に出演した。圧巻のパフォーマンスを見せたが、ボーカル・Fukaseの歌声の “異変” が注目を集めている。同番組では、1カ月間同じアーティストが出演してライブをおこなう企画「マンスリーライブ！」をおこなっており、4月27日からセカオワがパフォーマンスを披露している。「今回は『RPG』『silent』『最高到達点』