「世界最速の車を作る」というランボルギーニの評価を確立したのは、”この”カウンタックだ。そう、レーシングドライバーのピエルルイジ・マルティーニが最初のオーナーだったLP5000クワトロバルボーレである。【画像】すれ違う歩行者の視線を釘付けに！今なお特別な存在であるカウンタック（写真10点）空には夏の嵐が過ぎ去った痕跡が残っていたものの、1986年製ランボルギーニ・カウンタックLP5000クワトロバルボーレをマッジョ