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THANKS TO the owner, to Giuliano Silli, the Frua family archivist Roberto Rigoli, Stefan Dierkes and Philippe Murari.
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ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§ÂçÃ«Ã£Ìé¡¡Transcreation¡§Tatsuya OTANI
Words¡§Massimo Delbo¡¡Photography¡§Max Serra
THANKS TO the owner, to Giuliano Silli, the Frua family archivist Roberto Rigoli, Stefan Dierkes and Philippe Murari.