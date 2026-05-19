★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２人工知能 ３宇宙開発関連 ４フィジカルＡＩ ５データセンター ６半導体製造装置 ７ドローン ８蓄電池 ９ＪＰＸ日経４００ １０防衛 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ」が１６位となっている。 生成ＡＩ市場の急成長を受けて世界的なＡＩデータセンター