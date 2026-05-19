25年間で約2割も減少一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会によると、2026年1月の速報値で全国のゴルフ場数は1996である。統計の取り方により多少の違いを生じるようだが、2000前後であることは間違いなさそうだ。2002年には2460あった。だが、この年をピークに年々減り続けている。スポーツの多様化や若者のゴルフ離れ、高齢化などによるゴルファーの減少に加えて、接待やコンペ需要の低下もある。さらに最近は夏の酷暑でプレーを控