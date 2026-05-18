年齢や暮らしの変化に合わせて洗濯の方法を見直し、快適になった事例を紹介します。3人の子どもを育てる、クリンネスト1級のせのお愛さん（40代）のケースです。夫が単身赴任中のため、ワンオペで家事をすることも多いせのおさん。ここでは、やめて5年以上経過しメリットを感じている「洗濯習慣」3つについて語ります。1：布団の外干しはしない以前は、天気のいい日に家族分の布団を外に干していました。天日干しの気持ちよさはあ