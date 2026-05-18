【新華社南寧5月18日】中国広西チワン族自治区柳州市柳南区で18日未明に発生した地震で、救援隊が同日午前11時10分までに被災地の太陽村社区（コミュニティー）で閉じ込められていた91歳の高齢者を救出した。体調は安定しており、病院に搬送されたという。同市抗震救災指揮部（地震救援対策本部）が明らかにした。