俳優町田啓太（35）が、17日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。高校のダンス部時代を振り返った。高校時代はダンス部でキャプテンを務めていた。MCの山崎育三郎が「ダンス部はみんなキャー！ってなりますよね？」と聞くと、「いや…どうだったんでしょう。一生懸命、ダンスが好きでやってただけだったのと。そんなに…はい…なってないと思います」と答えた。するとMCの井桁弘恵が「モテる人特有の