3人組バンド、Mrs．GREEN APPLEのTBS系冠番組「テレビ×ミセス」（月曜午後9時）に18日、M！LKが登場する。大ヒット中の「好きすぎて滅！」を一夜限りの豪華コラボで披露する。衣装はこの日のためにM！LK衣装チームが特別に用意。ミセスメンバーも「めっちゃM！LK」と大興奮の出来となっている。小学生が知らない言葉だけでつなぐ新企画「大人しりとり」ではチームで対決を行う。珍回答が続出し、どんどん子どもの姿にさせられる恥