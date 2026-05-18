◇MLB ドジャース10-1エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が古巣エンゼルス戦に1番指名打者として出場。試合前には盟友マイク・トラウト選手とハグをする様子がありました。古巣の本拠地での第3戦。大谷選手は試合前の練習でキャッチーボールを行いながら、エンゼルスの選手と交流。リード・デトマーズ投手とは挨拶を交わし、ホセ・ソリアーノ投手とは何やら変化球の握りについて話す様子があ