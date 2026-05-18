本日5月18日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「抜き打ち携帯パトロール2026春」「知っておいた方がいいアレコレを教えてあげたい件」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。「抜き打ち携帯パトロール2026春」は、街行く人にスマホの中身を見せてもらい、そこから見えてきた人となりをグッと掘り下げていく街頭インタビュー。20歳の女性が金相場を検索。投資した金