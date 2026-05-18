本日5月18日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「抜き打ち携帯パトロール2026春」「知っておいた方がいいアレコレを教えてあげたい件」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。

「抜き打ち携帯パトロール2026春」は、街行く人にスマホの中身を見せてもらい、そこから見えてきた人となりをグッと掘り下げていく街頭インタビュー。20歳の女性が金相場を検索。投資した金は一体いくらに？23歳の男性がAIアプリに相談していたこととは？知り合う女性全員にあるポーズの写真を撮らせてもらう男性、その驚くべき理由とは？さらに声優を目指すお兄さんの検索ワードには、村上信五、マツコ・デラックスも興味津々！

「知っておいた方がいいアレコレを教えてあげたい件」では、この春から自転車の交通違反に青切符が導入されたことのように、知っておくと便利なアレコレをクイズ形式で紹介。第3のビールがどう変わる？136年目にしてついに無くなってしまった電話のアレとは？もしかしたら持っているかもしれないアレが超高額で売れるかも？新幹線に復活するものを聞かれたシニア女性からは、村上・マツコも思わず唸る名言が飛び出す！

「全国のご当地問題を調査した件」では今回も全国各地から寄せられた様々な問題を紹介。埼玉のあるお寺で先祖代々食べていないあるモノとは？それぞれたった1文字でいろんな意味を使い分けているという鹿児島では、ホントに1文字だけで意味が通じるのか徹底検証。予想外の盛り上がりを見せる！

スタジオトークではマツコが知られざる⾷⽣活を暴露。笑って聞いていた村上からは容赦ないツッコミが！