「どんなことがあっても30年は芸能を続けるぞ」--芸能活動30周年の節目に、13年ぶりとなる写真集が発売されますが、どんな思いからスタートしましたか？「芸歴が22〜23年の頃に『どんなことがあっても30年は芸能を続けるぞ』と決意していたので、無事にその節目を迎えられた喜びが大きいです。長く応援してくださっているファンの方にも喜んでもらえるものを届けたいなと思った時に、遠ざかっていた″写真集″という形もありなんじ