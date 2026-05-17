昨年発売された1st写真集『確信犯』のオフショットで稀代の大バズりを連発。一躍、次世代ヒロインとして躍り出た和田海佑。「当時 “絶対にめっちゃ売ります” と言っちゃったので、もう自分自身で売り込むしかないと思い頑張りました。でも、顔が盛れている写真より、 “体の映りがめっちゃいいから” って出した写真のほうがバズったときは、ちょっと “なんでやねん” とは思いました（笑）」そんな彼女だが、今春芸能事務