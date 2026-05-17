「じつは、歌手としてデビューすることが決まったんです！」抜群のプロポーションから “チート級スタイル” の持ち主として人気の青井春。グラビアのみに留まらず、音楽活動という新たな扉を開こうとしている。「今年は新しいことにチャレンジしようと決めていました。そこにプロデューサーをやっている友人から『新曲ができたんだけど、歌声を入れたいから協力してくれない？』と連絡がきて、面白そうと思って歌ってみたんです