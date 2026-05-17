いまだに残る”謎”を語る京都府南丹市園部町の山林で安達結希くん（11）が遺体で見つかった事件で、父親の安達優季容疑者（37）が５月６日、殺人容疑で再逮捕された。京都府警が再逮捕を発表した記者会見では、容疑者が取り調べに対し、「私は両手で結希の首を絞めて殺しました」と認め、「殺害も一人でやった」と供述していると説明。殺害動機については明らかにしなかった。ただ、捜査関係者によると、逮捕前の任意聴取では、殺