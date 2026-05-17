現職の死去に伴う山形県東根市の市長選挙の告示まで5月17日で1週間です。これまでのところ、新人で前の副市長のみが出馬を表明していて、無投票の公算が大きくなっています。東根市長選に出馬を表明しているのは新人で前の副市長の鈴木敬一さん（60）です。鈴木さんは東根市出身で市の健康福祉部長や議会事務局長などを経て、去年4月からことし3月末まで副市長を務めました。5月2日の事務所開きには、鈴木憲和農水大臣や自民・非自