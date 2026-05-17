元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が16日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ネットニュースの見出しについて苦言を呈した。同番組内での田中の発言は高確率でネットニュースになっている。過去には田中のマンションの共用部分のトイレを、親交の深いホフ・ディラン小宮山雄飛（52）が過去に使用したと話していた。田中は「例えば『田中みな実のマンションのト