関西学生は関大が京大に先勝し、５季ぶりの優勝に王手をかけた。身長１９０センチ左腕の百合沢飛（ゆりさわ・たか、３年）が１安打に抑え、公式戦初完封で２勝目を挙げた。１７日に勝てば優勝が決まる。

圧倒した。９回２死、関大の最速１５２キロ左腕・百合沢は外角高めの真っすぐで１０個目の三振を奪った。許した安打は３回先頭打者の中前安打のみ。三塁を踏ませない公式戦初完封に「ホッとしました」と胸をなで下ろした。

２月に恥骨を痛めた影響で投げ込みができずに調整が遅れていた。開幕直後は制球を乱し球数が多くなっていたが、この日は「一球一球集中して投げる」をテーマに、直球主体で早めに追い込み、１１２球で最後まで投げ切った。

頼れる存在が近くにいる。ドラフト上位候補のエース左腕・米沢友翔（４年）だ。一人暮らしのマンションの向かいに住み、部屋を行き来し、アルバイトも一緒。ストイックに野球に取組む姿に「刺激を受けるし、いい関係です」と最高の手本にしている。優勝に王手をかけ３１年ぶりの大学選手権出場が近づいた。「イメージはできています」。憧れの先輩とのダブル左腕で快進撃の予感が漂う。（高柳 義人）