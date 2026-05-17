米新興企業アンソロピックが開発した新型ＡＩ（人工知能）「クロード・ミュトス」が、金融システムの安定を脅かしかねないとして世界的に危機感が高まっている。政府は民間と連携し、国内の金融システムの脆弱（ぜいじゃく）性について点検を急ぎ、サイバー攻撃に対する防御策の構築を急いでほしい。アンソロピックがミュトスを公表したのは４月７日だ。そもそもはサイバー攻撃に対する企業の防御を高めることを狙いとして、