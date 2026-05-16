能登の復興に向けて山野知事が仮設住宅を訪れ、住民との意見交換を行いました。山野知事の就任以降初めて開かれた仮設住宅の住民との意見交換会。16日は奥能登2市2町、5か所の仮設住宅を周り住民たちから日頃の困りごとなどを直接聞き取ります。このうち輪島市の南志見地区ではおよそ10人が集まり、住民から「交流の拠点となる広場の整備」や「地域への誘客を求める」などの意見が出されました。■山野知事：「切実な意見もお聞き