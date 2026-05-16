占い師・細木数子氏（享年83）の生涯を描いたネットフリックスのドラマ「地獄に堕ちるわよ」が話題だ。4月27日に配信されるや、国内視聴ランキング1位をキープ。しかし虚実に彩られた細木氏の人生には、ドラマでも描けない禁断のエピソードが隠されているという。＊＊＊【写真を見る】石橋蓮司演じる「安永正隆」のモデルと思われる、細木数子氏の“元夫”「まるで別人」なクラブママ時代の写真も「私の著作が参考文献として