2026年５月15日、FC東京が公式X（旧ツイッター）を更新。「#長友佑都、涙の選出。」と記して、長友佑都がワールドカップのメンバー発表を観ている動画を投稿した。テレビ画面に釘付けの長友は、森保一監督が「長友佑都」と読み上げても微動だにせず。しかし、そこからしばらくして森保監督が「田中碧」と呼んだあと、左手で両目頭を押さえた。最後の「後藤啓介」まで聞き終えると「ありがとうございました」とチーム関係者に