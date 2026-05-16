「こんなん見たらなんも言えない！」長友佑都“涙の選出”に反響続々「今批判してる奴ら全員見返してくれ」「涙を流したタイミングは三笘選手の名前が飛ばされたタイミングですね」【日本代表】

「こんなん見たらなんも言えない！」長友佑都“涙の選出”に反響続々「今批判してる奴ら全員見返してくれ」「涙を流したタイミングは三笘選手の名前が飛ばされたタイミングですね」【日本代表】