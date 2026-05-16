「こんなん見たらなんも言えない！」長友佑都“涙の選出”に反響続々「今批判してる奴ら全員見返してくれ」「涙を流したタイミングは三笘選手の名前が飛ばされたタイミングですね」【日本代表】
2026年５月15日、FC東京が公式X（旧ツイッター）を更新。「#長友佑都、涙の選出。」と記して、長友佑都がワールドカップのメンバー発表を観ている動画を投稿した。
テレビ画面に釘付けの長友は、森保一監督が「長友佑都」と読み上げても微動だにせず。しかし、そこからしばらくして森保監督が「田中碧」と呼んだあと、左手で両目頭を押さえた。
最後の「後藤啓介」まで聞き終えると「ありがとうございました」とチーム関係者に頭を下げ、「感謝が凄い出てきて。本当に。感謝でいっぱいです」とコメントした。
これがSNS上で大きな話題となり、続々と反響が寄せられた。
「今日名前を呼ばれるためにどれだけの努力をしてきたか。本当に熱くてカッコいい漢や。今批判してる奴ら全員見返してくれ佑都」
「年齢順に発表の為涙を流したタイミングは三笘選手の名前が飛ばされたタイミングですね、仲間のW杯への思いを知っているだけに」
「これだけ熱い気持ちでいてくれるんだから、応援するしかない」
「泣くの早いって！ まだまだあんたにはやってもらうこと沢山あるよ！ 最年長！」
「こんなん見たらなんも言えない！」
「色々言ってる人いるけど、試合に出ても出なくても呼ばれる価値のあった人ってことを見せてください！」
「全く分かってない奴が多いね。本番は実力以上にメンタリティが必要不可欠なんだから、練習からチームの士気を上げられる長友が必要なんだろ」
「南野選手と三笘選手。前回悔しさを今大会で晴らすために今まで代表に貢献してきた２人が選手としてW杯のピッチに立てない。その思いをもって流した涙なんだと理解したときはグッとくるものがありました」
「次は優勝して歓喜の涙だな」
日本人初となる５大会連続のワールドカップへ。長友が漢を見せる時が来た。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさに見入ってしまう”長友の涙”
テレビ画面に釘付けの長友は、森保一監督が「長友佑都」と読み上げても微動だにせず。しかし、そこからしばらくして森保監督が「田中碧」と呼んだあと、左手で両目頭を押さえた。
最後の「後藤啓介」まで聞き終えると「ありがとうございました」とチーム関係者に頭を下げ、「感謝が凄い出てきて。本当に。感謝でいっぱいです」とコメントした。
これがSNS上で大きな話題となり、続々と反響が寄せられた。
「年齢順に発表の為涙を流したタイミングは三笘選手の名前が飛ばされたタイミングですね、仲間のW杯への思いを知っているだけに」
「これだけ熱い気持ちでいてくれるんだから、応援するしかない」
「泣くの早いって！ まだまだあんたにはやってもらうこと沢山あるよ！ 最年長！」
「こんなん見たらなんも言えない！」
「色々言ってる人いるけど、試合に出ても出なくても呼ばれる価値のあった人ってことを見せてください！」
「全く分かってない奴が多いね。本番は実力以上にメンタリティが必要不可欠なんだから、練習からチームの士気を上げられる長友が必要なんだろ」
「南野選手と三笘選手。前回悔しさを今大会で晴らすために今まで代表に貢献してきた２人が選手としてW杯のピッチに立てない。その思いをもって流した涙なんだと理解したときはグッとくるものがありました」
「次は優勝して歓喜の涙だな」
日本人初となる５大会連続のワールドカップへ。長友が漢を見せる時が来た。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさに見入ってしまう”長友の涙”