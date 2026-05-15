県高校総体のラグビー競技は１５日に準決勝２試合が行われ、関東切符をかけ、ベスト４が激突しました。 準決勝の第１試合は大会４連覇中の明和県央と、新人大会ベスト４の高崎が対戦しました。 県央は前半２分敵陣深く攻め込むと、連続攻撃からナンバーエイトの中村が飛び込みます。幸先よく先制トライをあげゲームの主導権を握った県央、このあとも連続トライを奪うなど、前半１０分までに１７点をリӦ