硫黄島で行われているアメリカ軍岩国基地の空母艦載機部隊によるFCLP＝陸上模擬着艦訓練の様子が17日、報道機関に公開されました。岩国基地は予備施設に指定されますが、使用されない見通しです。FCLPは、空母への展開を前に艦載機のパイロットが着艦資格を得るため実施するものです。今回は、今月7日からあさって17日まで太平洋上の硫黄島で行われていてきょうはFA18スーパーホーネットの訓練の様子が山口放送