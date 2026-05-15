スティーヴ・アオキ氏と言えば、今や泣く子も黙る世界のトップDJであり、音楽プロデューサーだ。その父で、鉄板焼きチェーンを全米展開した「ベニハナ（BENIHANA）」の創業者・故ロッキー青木（本名・青木廣彰）氏の妻・青木恵子氏が内外タイムスのインタビューに応じた。 3回連載の最終回は、義理の息子にあたるスティーヴ・アオキ氏が駆け出し時代のエピソード、音楽的な才能