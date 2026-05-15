◇プロ野球セ・リーグ巨人ーDeNA（5月15日、東京ドーム）劇的なサヨナラホームランで3連勝を決めた巨人。この日もその勢いのままにDeNAを食らうことができるでしょうか。先発は中11日の井上温大投手。DeNA相手には自身6連勝中といいイメージを持っています。前回の阪神戦では敗戦投手となりましたが、6回3失点（自責2）と好投を見せていて、打線の援護を待ちたいところです。DeNAは前日の試合で延長12回まで戦い、疲労も残る中、