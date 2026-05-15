◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーDeNA（5月15日、東京ドーム）

劇的なサヨナラホームランで3連勝を決めた巨人。この日もその勢いのままにDeNAを食らうことができるでしょうか。先発は中11日の井上温大投手。DeNA相手には自身6連勝中といいイメージを持っています。前回の阪神戦では敗戦投手となりましたが、6回3失点（自責2）と好投を見せていて、打線の援護を待ちたいところです。

DeNAは前日の試合で延長12回まで戦い、疲労も残る中、勢いのある巨人を止めることができるのか、井上投手に対して、左バッターだけを並べるという“奇策”とも言える対策を取ってきています。井上投手の被打率は右打者に対しては.186ですが、左打者には.250と少しあがっています。

解説は中畑清さん。「前の（巨人の）試合の高揚感が残っているね。自分が打ったかと思うくらいしびれた場面。ジャイアンツとDeNAはチーム状態も似ているし、ここまでの流れも似ているので、そこは楽しみかな。井上（温大）に対して、DeNAがオール左バッターでそろえてきている。井上がそれに動揺してしまうのか、どう対応していくのか、が楽しみだなと思います」と見どころを語りました。

プレーボールは午後6時です。