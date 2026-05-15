LGエレクトロニクス・ジャパンは、27インチ4Kモニター「LG UltraFine」シリーズの新モデルとして「27U730B-B」を5月下旬より、「27U710B-B」を5月中旬より順次発売することを発表した。 両モデルとも解像度は4K（3840×2160）で、広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを採用している。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を90％（標準値）カバーし、HDR10にも対応することで、コンテンツ本来の色