LGエレクトロニクス・ジャパンは、27インチ4Kモニター「LG UltraFine」シリーズの新モデルとして「27U730B-B」を5月下旬より、「27U710B-B」を5月中旬より順次発売することを発表した。

両モデルとも解像度は4K（3840×2160）で、広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するIPSパネルを採用している。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を90％（標準値）カバーし、HDR10にも対応することで、コンテンツ本来の色彩とディテールの再現を可能にした。27インチのディスプレイはフルHDの4倍にあたる解像度を持ち、画面上に多くの情報を表示できるため、作業効率の向上が期待できるという。

上位モデルの「27U730B-B」は、ケーブル1本でディスプレイ接続、給電（USB PD最大65W）、データ転送まで対応するUSB Type-C端子を搭載。あわせてDisplayPort、HDMI、ヘッドホン（ステレオミニジャック）も各1つずつ備え、さまざまな機器との接続が可能となっている。

両モデル共通の機能として、スタンドは80mmの高さ調整と前：-5°～後：15°のチルトに対応しており、姿勢や使用環境に合わせた画面配置が可能。さらに、画面のちらつきを抑える「フリッカーセーフ」、ブルーライトを抑える「ブルーライト低減モード」、消費電力を抑えつつ色変化を抑制する「Smart Energy Saving」、色の判別が難しい人でも使いやすい「色覚調整モード」を搭載する。デザイン面では3辺フレームレスかつスリムなボディを採用し、省スペース性を実現している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）