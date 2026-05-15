5月14日に告示された新潟県知事選挙の期日前投票が始まりました。新潟市中央区の会場では初日から有権者が足を運び、思いを託した一票を投じていました。 新潟市の中央区役所に設置された期日前投票所。初日の15日はさっそく、朝から一票を投じる有権者の姿がありました。 【有権者】 「一番大きいのはやっぱり原発。いざとなったら、ここら辺まで必ず（影響）が来るので、それをどういう対応を取るかについてが一番大きなファ