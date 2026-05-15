15日未明、伊東市で2階建て住宅が全焼する火事がありました。焼け跡からは1人の遺体が見つかっていて。警察が身元の確認を進めています。暗闇の中で燃え盛る炎。あたりには火の粉が舞っています。警察と消防によりますと、15日午前3時15分ごろ伊東市川奈で、「2階建ての住宅から出火し、 建物内から声が聞こえる」などと119番通報がありました。消防車など8台が出動し、火はおよそ4時間後に消し止められましたが、この火事で住宅が