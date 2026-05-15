15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比380円高の6万3100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては445.95円高。出来高は5891枚だった。 TOPIX先物期近は3909ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比29.73ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63100+3805891 日経225min