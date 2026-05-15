　15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比380円高の6万3100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては445.95円高。出来高は5891枚だった。

　TOPIX先物期近は3909ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比29.73ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63100　　　　　+380　　　　5891
日経225mini 　　　　　　 63040　　　　　+315　　　156914
TOPIX先物 　　　　　　　　3909　　　　　 +26　　　 12468
JPX日経400先物　　　　　 35575　　　　　+135　　　　 530
グロース指数先物　　　　　 803　　　　　 +15　　　　 846
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース