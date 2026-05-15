日経225先物：15日夜間取引終値＝380円高、6万3100円
15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比380円高の6万3100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては445.95円高。出来高は5891枚だった。
TOPIX先物期近は3909ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比29.73ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63100 +380 5891
日経225mini 63040 +315 156914
TOPIX先物 3909 +26 12468
JPX日経400先物 35575 +135 530
グロース指数先物 803 +15 846
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3909ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比29.73ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63100 +380 5891
日経225mini 63040 +315 156914
TOPIX先物 3909 +26 12468
JPX日経400先物 35575 +135 530
グロース指数先物 803 +15 846
東証REIT指数先物 売買不成立
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