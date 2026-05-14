5月14日 発表 カバーは、5月14日に実施されたメディア向けの決算説明会において、「mekPark（メクパーク）」について言及した。 「mekPark」は練習生3名とディレクター1名を1つのユニットとして最長2年間の活動を行ない、基準に届けば正式デビューが認められるという取り組み。「ACHRORA」と「Unit B (Pre-Debut)」が初期ユニットとして発表されている。 同社の代表取締役社