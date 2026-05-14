＜Sky RKBレディスクラシック事前情報◇14日◇福岡雷山ゴルフ倶楽部（福岡県）◇6490ヤード・パー72＞歴史に残るオーバーパー決着となった前週の「ワールドレディスサロンパスカップ」で国内メジャー初制覇を達成した河本結は、満足していなかった。アマチュアだった2013年の「日本女子オープン」から数えてメジャー20試合目で手にしたビッグタイトル。ただ、唯一無二の強さを求めるプロ9年目には、もう過去のことになっていた。