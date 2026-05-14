持ち帰りすし「小僧寿し」は、5月16・17日、23・24日に期間限定で初夏の『大感謝祭』を開催する。【画像】こちらも1貫あたり税抜58円…『大感謝盛18貫』人気ネタをたっぷり詰め込んだ、ボリューム満点のお寿しを感謝価格で提供。まぐろ・サーモン・えび・いか・玉子・ねぎまぐろなど、定番人気ネタをバランスよく盛り込み、1貫あたり税抜58円と、お得感たっぷりのフェアメニューとなる。■販売日：2026年5月16日（土）・17日（