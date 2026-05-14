小僧寿し、初夏の『大感謝祭』1貫あたり「税抜58円」 40貫＝税込2505円、18貫＝税込1122円
持ち帰りすし「小僧寿し」は、5月16・17日、23・24日に期間限定で初夏の『大感謝祭』を開催する。
【画像】こちらも1貫あたり税抜58円…『大感謝盛18貫』
人気ネタをたっぷり詰め込んだ、ボリューム満点のお寿しを感謝価格で提供。
まぐろ・サーモン・えび・いか・玉子・ねぎまぐろなど、定番人気ネタをバランスよく盛り込み、1貫あたり税抜58円と、お得感たっぷりのフェアメニューとなる。
■販売日：2026年5月16日（土）・17日（日）・23日（土）・24日（日）
※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合あり
※各店舗の準備数が無くなり次第終了
※写真はイメージです。実際の提供容器と異なる
『大感謝桶盛40貫』2320円（税込2505円）
1貫あたりなんと税抜58円。家族や友人たちとの楽しいひとときを彩ってくれる、大満足間違いなしの大皿メニュー。
『大感謝盛18貫』1039円（税込1122円）
こちらも同じく1貫あたり税抜58円。たっぷり18貫。
【画像】こちらも1貫あたり税抜58円…『大感謝盛18貫』
人気ネタをたっぷり詰め込んだ、ボリューム満点のお寿しを感謝価格で提供。
まぐろ・サーモン・えび・いか・玉子・ねぎまぐろなど、定番人気ネタをバランスよく盛り込み、1貫あたり税抜58円と、お得感たっぷりのフェアメニューとなる。
■販売日：2026年5月16日（土）・17日（日）・23日（土）・24日（日）
※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合あり
※各店舗の準備数が無くなり次第終了
※写真はイメージです。実際の提供容器と異なる
『大感謝桶盛40貫』2320円（税込2505円）
1貫あたりなんと税抜58円。家族や友人たちとの楽しいひとときを彩ってくれる、大満足間違いなしの大皿メニュー。
『大感謝盛18貫』1039円（税込1122円）
こちらも同じく1貫あたり税抜58円。たっぷり18貫。