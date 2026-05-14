首都圏の分譲マンションの1平方メートルあたりの賃料が、過去最高を更新しました。不動産調査会社の東京カンテイによりますと、首都圏の分譲マンションの4月の賃料の平均額は、ファミリータイプの70平方メートルの部屋で約29万円となりました。1平方メートルあたりに換算すると4143円で、前の年の同じ月と比べて11％の上昇となり、2009年の調査開始以来、最高額を更新しました。また東京都では、1平方メートルあたり4911円となり、