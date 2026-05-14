広島県呉市音戸町の船の解体現場で火災が発生し、延焼中です。広島県呉市音戸町渡子（とのこ）にある中本船舶工業で、映像は14日午後２時30分ごろの様子です。警察と消防によると午後0時48分ごろ、付近の住人から「大量の黒煙があがっている」と通報が相次ぎました。消防車21台や海上保安庁の巡視船などが出動し、消火活動が続いています。現在のところけが人はおらず、近隣住民への避難指示なども出ていないということで