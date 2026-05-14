【モデルプレス＝2026/05/14】King ＆ Princeの永瀬廉が5月13日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。なにわ男子の高橋恭平の飲み会でのエピソードを明かした。【写真】SUPER EIGHT・WEST.・永瀬廉ら豪華集結◆永瀬廉、先輩・後輩7人が集まった打ち上げ回顧番組には、3月24日に関西ジュニアOBと現役の関西ジュニアが加わった総勢92人が集まり大阪松竹座で