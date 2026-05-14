2018年、若かりし頃の佐野勇斗にキュン 今や、M!LKとして国民的アイドルのスターダムを駆け上がっている佐野勇斗。そんな彼が初めて主演を務めた映画『青夏 きみに恋した30日』で地元の男子高校生・吟蔵を演じている姿は、今に通ずる二面性を感じさせるものがある。物語は、運命の恋を夢見る都会育ちの女子高生・理緒は、大自然の広がる田舎で夏休みを過ごすことに。そこで地元の男子高校生・吟蔵と出会った理緒は、一見クー