ジャイアンツ戦で今季4度目の投手専念【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回で今季最多となる105球を投げて被安打4、8奪三振2四球無失点の好投で3勝目を挙げた。最速は今季最速タイの101マイル（約162.5キロ）だった。今季4度目となる投手専念のマウンドで、同地区のライバルを抑え込んだ。初回は2死か