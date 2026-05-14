ローソンで、ラーメン店「天下一品」の「こってりMAX」を食べられるらしい……そんなウワサを耳にしました。天下一品(通称天一)は、全国で約200店舗を展開する人気ラーメンチェーン。鶏ガラベースの「こってり」スープが人気で、もはや飲むというよりは「食べる」に近い濃厚さに中毒性を呼ぶおいしさがあります。筆者もよくお世話になっている天一が、あのローソンとコラボだと? それはぜひ食べてみたいぞ。ということで、今回は5