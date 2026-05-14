YouTubeが人気クリエイターと広告主を直接結び付ける取り組みを強化していることが報じられました。従来の動画公開後に広告収益を分配する仕組みではなく、番組制作前の段階からスポンサー探しを支援することでより大規模で高予算な番組制作を後押ししていく方針とみられています。YouTube Plays Matchmaker for Sponsors and Stars - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2026/05/12/business/media/youtube-creators-adve