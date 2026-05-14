レジェンドからの提言とは――。５月１３日は不世出の名レスラー、故ジャンボ鶴田さんの命日だった。全日本プロレスのエースとして数々の怪物伝説を残し、２０００年の同日に死去。前日１２日にはトークイベント「ジャンボ鶴田は最強だったのか？スペシャルトーク＆撮影会」が、東京・文京区のワテラスホールで開催された。イベントには鶴田さんの宿敵だった天龍源一郎（７６）、新日本プロレスの柱だった藤波辰爾（７２）の